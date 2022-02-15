البرازيل تسجل 473 وفاة جديدة بفيروس كورونا و146 في المكسيك

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 473 وفاة و58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لأحدث بيانات موقع وورلد ميتر فإن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 638913 حالة في حين بلغ العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة 27 مليوناً و541131 إصابة.

ولا تزال البرازيل تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات على مستوى العالم والمركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وفي المكسيك تم تسجيل 7831 إصابة جديدة ليصل اجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و300537 إصابة في حين ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 312965 بعد تسجيل 146 وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس انخفاضاً من 84 حالة في اليوم السابق مشيرة إلى أن 40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 26 حالة قبل يوم.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 107094 إصابة مؤكدة في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة.

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