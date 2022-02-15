روسيا تطلق صاروخاً يحمل شحنة معدات إلى محطة الفضاء الدولية

موسكو-سانا

أطلقت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) بنجاح صاروخاً من طراز (بروغريس إم إس 19) يحمل شحنة معدات في مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

ونقلت سبوتنيك عن الوكالة قولها في بيان اليوم إنه تم إطلاق الصاروخ من محطة بايكونور في كازاخستان مشيرة إلى أن وصول الشحنة التي يحملها الصاروخ يستغرق أكثر من يومين بعد نحو 34 دورة حول الأرض.

وأضاف البيان إن الشحنة تتضمن معدات لوجستية مهمة للمحطة أبرزها الوقود ومياه الشرب والنيتروجين المضغوط إضافة إلى معدات الصيانة للأنظمة الموجودة على متن المحطة ومواد طبية وإمدادات صحية وملابس وحصص إعاشة وأغذية طازجة.

وتتضمن حمولة الصاروخ أيضا ستة أقمار صناعية صغيرة من طراز (55 يوز جي) سيتم إطلاقها إلى المدار بواسطة رواد الفضاء الروس.

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