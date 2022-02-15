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استشهاد جندي وإصابة 11 آخرين بتفجير إرهابي عند دوار الجمارك بدمشق

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2022-02-15

دمشق-سانا

استشهد جندي وجرح 11 آخرون بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين”.

وارتقى 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى في الـ 20 من تشرين الأول الماضي جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق.

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