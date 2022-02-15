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مايوركا يتغلب على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

2022-02-15

مدريد-سانا

تغلب فريق مايوركا على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف مايوركا كل من اللاعبين سالفا سيفيا “من ضربة جزاء” في الدقيقة 22 وأنخيل رودريغيز في الدقيقة 30 وأوناي سيمون حارس مرمى بيلباو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88 بينما سجل لبيلباو كل من اللاعبين راؤول غارسيا وأليكس بيرينغ في الدقيقتين 59 و61 على الترتيب من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع مايوركا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني بينما تجمد رصيد بيلباو عند 34 نقطة في المركز الثامن.

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