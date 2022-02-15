إخماد حريق في مشتقات نفطية بريف حمص

حمص-سانا

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص فجر اليوم حريقاً اندلع في مشتقات نفطية بريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً عند الساعة الواحدة ليلاً حول اندلاع حريق في مشتقات نفطية خلف موقع شركة نقل النفط الخام قرب قرية الزرزورية غرب حمص وعلى الفور تحرك عناصر الفرع إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج إطفاء حمص للسيطرة على الحريق.

وأكد عاقل أن عناصر الفرع تمكنوا من إخماد الحريق فجراً وتمت عملية التبريد والمراقبة منعاً من تجدده.

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