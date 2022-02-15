البنتاغون: بوتين لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن أوكرانيا

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن “غزو” أوكرانيا من عدمه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الوزارة جون كيربي قوله خلال مؤتمر صحفي عشية توجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أوروبا “لا نظن أن قراراً نهائياً اتخذ لكن تحركاً عسكرياً قد يحصل في أي وقت” معلناً أن أوستن سيزور غدا مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل ومن ثم بولندا وليتوانيا.

وتحدث كيربي عن “احتمال وارد جداً” بأن يطلق بوتين الغزو من دون أي إنذار موجها انتقادات للصين على خلفية دعمها الضمني لموسكو في الأزمة مع أوكرانيا.

من جهته شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على أن بلاده تعتقد أن النهج الدبلوماسي “لا يزال خياراً قائماً” وقال: “نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة عبر الحوار الدبلوماسي إلا اننا لم نر مؤشرات ملموسة تدل على احتواء التصعيد عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا”.