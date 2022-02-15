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استشهاد يمني وإصابة اثنين بقصف طيران النظام السعودي لمحافظة الجوف

2022-02-14

صنعاء-سانا

استشهد يمني وأصيب اثنان آخران جراء استهداف طيران النظام السعودي بغارتين مديرية المطمة في محافظة الجوف.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن طيران العدوان استهدف حفار مياه بغارتين في منطقة الصافية بمديرية المطمة في الجوف ما أدى لاستشهاد عامل وإصابة اثنين آخرين.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 14 غارة على مختلف المناطق السكنية منها تسع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة وأربع غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وغارة على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

ودمر طيران النظام السعودي في وقت سابق من اليوم مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية شمال العاصمة صنعاء.

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