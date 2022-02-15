وقفتان تضامنيتان دعما للأسرى في طولكرم وجنين

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينتا طولكرم وجنين بالضفة الغربية اليوم وقفتين تضامنيتين دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة وفا جدد المشاركون في الوقفتين اللتين دعت إليهما القوى الوطنية في مدينتي طولكرم وجنين دعمهم وتضامنهم مع الأسرى في صمودهم بوجه ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية وسط ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد بحقهم.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي والصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها ووقف انتهاكاته بحق الأسرى ولاسيما المرضى منهم داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم وإلزام الاحتلال بالإفراج عنهم.

بدوره قال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة “نقف في هذه اللحظات نصرة لقضية الأسرى العادلة ضد الهجمة المسعورة من قبل الاحتلال لنؤكد لهم أننا معهم حتى إحقاق الحق والإفراج عنهم جميعاً”.

بدوره أوضح مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم ابراهيم النمر أن الوقفات التضامنية مع الأسرى انطلقت في مختلف المناطق الفلسطينية تلبية لنداء الأسرى الذين قرروا اليوم خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد رفضاً لاستمرار إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم.