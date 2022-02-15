جلسة تفاعلية لنزلاء في سجن حمص المركزي

حمص-سانا

شهدت جلسة “الحكواتي التفاعلية” التي نفذها فريق “مهارات الحياة” التابع لمديرية ثقافة حمص مشاركة لـ 40 شاباً من نزلاء سجن الأحداث بإشراف إدارة المركز الثقافي في سجن حمص المركزي صبا وسوف مسؤولة الفريق أوضحت في تصريح لـ سانا أن النشاط استهدف الشباب الأحداث لتبادل الآراء والأفكار والتعرف على مشاريعهم المستقبلية بعد أن ينخرطوا في مجتمعهم خارج السجن لافتة إلى أنه يتم التحضير لتأسيس فريق مسرحي وآخر للرسم من نزلاء السجن الشباب للمشاركة بنشاطات ثقافية ومعارض رسم.

المخرج المسرحي سامر أبو ليلى الذي أدى فقرة الحكواتي وشارك القصص مع النزلاء متبادلا الأدوار معهم أوضح أهمية النشاط كونه يتيح الفرصة للشباب أن يستفيدوا من تجاربهم ويقوموا سلوكهم ويعبروا عن تطلعاتهم بأنشطة تفاعلية إيجابية إضافة لتدريبهم على مناقشة ووضع الحلول للمشاكل والابتعاد عن السلبية فضلاً عن اكتشاف ما عندهم من مواهب ورعايتها وصقلها.

ولفت أبو ليلى إلى أنه تم مزج التجارب الشخصية ضمن نشاط الحكواتي بشكل تفاعلي مع الشباب بعيداً عن التلقي بشكل دفعهم للمشاركة والتفاعل من خلال تجسيد عدد منهم لدور الحكواتي وسرد حكاياتهم الشخصية ونوه عدد من النزلاء المشاركين بالجلسة التي أتاحت لهم الفرصة للتعبير عن تجاربهم ومناقشتها بشكل حوار ثقافي انعكس بشكل إيجاباً على نفسياتهم وساعدهم على اجتياز هواجسهم والاستفادة من أخطائهم ليعودوا أعضاء فاعلين ضمن المجتمع.

رشا المحرز