الولايات المتحدة تنقل سفارتها في أوكرانيا من العاصمة إلى لافيف

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نقل عمليات سفارتها مؤقتاً في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لافيف الغربية على خلفية تطورات أوضاع الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله اليوم في بيان إن “قرار النقل اتخذ بدافع القلق على سلامة موظفي السفارة” مشيراً إلى أن ثمة مراجعة مستمرة للوضع الأمني في أوكرانيا لتحديد متى تملي الحكومة الأمريكية تغييراً في الموقف.

وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل من أجل “حل دبلوماسي” للتوترات حيث كانت صدرت أوامر لمعظم موظفي السفارة بالفعل بمغادرة أوكرانيا ونصح المواطنون الأمريكيون بمغادرة البلاد على خلفية المزاعم من أن موسكو قد تشن هجوماً على أوكرانيا.

وكان العديد من الدول أوصوا رعاياهم بتجنب السفر إلى أوكرانيا أو مغادرتها بسبب المزاعم التي يروجها الغرب عن احتمال حدوث هجوم روسي عليها .