الدراما في مواجهة الغزو الثقافي.. ندوة حوارية بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

دور الشباب والدراما في مقاومة الغزو الثقافي شكل محور الندوة التي أقامها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بمشاركة مجموعة من الباحثين والمختصين.

المخرج محمد نصر الله أوضح خلال الندوة الدور الكبير للدراما عموماً والدراما السورية خاصة في مواجهة الغزو الثقافي مشيراً إلى الرسائل التي تكون بين السطور في الدراما الأجنبية الموجهة إلينا والى ضرورة الانتباه لما تحتويه من رسائل سلبية هدفها تكريس الامبريالية المتمثلة في الصهيونية العالمية.

وأشار نصر الله إلى ضرورة الوعي في اختيار مايتلقاه أبناؤنا عبر الشاشات إضافة إلى تضافر الجهود وصناعة دراما سورية قومية ووطنية تحقق هدف الرفاهية والمتعة إلى جانب الفائدة وإيصال الرسائل الوطنية في ثناياها.

بدوره لفت المهندس مجد عماد مدير مجموعة “وطن للتنمية والتطوير” إلى دور الشباب في مواجهة الغزو الثقافي وخاصة في ظل طغيان وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة المعاصرة لأنهم الأكثر تعاملاً مع هذه الوسائل لافتاً إلى أن مجموعة “وطن” تعمل بكل نشاطاتها على توعية الشباب وتوجيه اهتماماتهم لخدمة مجتمعهم وقضاياه.

ونوه الإعلامي محمد خالد الخضر الذي أدار الندوة بأهمية تكاتف الشباب ووعيهم لإدراك مايحمله الإعلام والدراما المضادة ليتم بعدها فتح باب الحوار والإجابة على مختلف مداخلات المشاركين.

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