(فيروزيات الحب) أمسية موسيقية وغنائية لأوركسترا سيد درويش

دمشق-سانا

أحيت أوركسترا سيد درويش بقيادة الموسيقي رشيد هلال أمسية موسيقية وغنائية بعنوان “فيروزيات الحب” احتضنها مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وشارك في الأمسية كل من المغنين الشباب هبة فاهمه وحلا طراد وياسمين محمد وريان جريرة وعبد الملك اسماعيل وليفون عبجيان.

وجاء برنامج الأمسية منوعاً من أعمال السيدة فيروز والرحابنة التي كان الحب موضوعها حيث قدمت الأوركسترا في الأمسية معزوفات وأغان شهيرة رسخت في ذهن الجمهور.

بداية الأمسية كانت مع مقطوعة مقدمة مسرحية ميس الريم للأخوين “رحباني” لتؤدي بعدها مع المغنيين في الجزء الأول أغنيات “سلملي عليه ودقيت” لتقدم الأوركسترا موسيقا مقدمة “فيلم أميركي طويل” لزياد الرحباني.

أما في الجزء الثاني من الأمسية فتم تقديم أغنيات “أنا عندي حنين واشتقتلك” وموسيقا “مقدمة 83 وأغنية البوسطة وحبيتك ومقطوعة نزل السرور لزياد” لتختتم الأمسية بعزف أغنية “عودك رنان”.

يذكر أن أوركسترا سيد درويش أسسها الموسيقي رشيد هلال عام 2007 وسميت باسم فنان الشعب سيد درويش اقتداء بفنه وتيمناً بأعماله وقدمت الأوركسترا حفلات عديدة في سورية والوطن العربي مقدمة أنماطاً موسيقية وأغاني ناقدة ووطنية وتراثية كما تضم الأوركسترا فرقة أثير التي تهتم بالموسيقا الصرفة.

رشا محفوض

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