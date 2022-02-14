دونيتسك: السلطات الأوكرانية تنقل أسلحة غربية إلى إقليم دونباس

دونيتسك- سانا

كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين أن السلطات الأوكرانية تقوم بنقل المعدات العسكرية التي تحصل عليها من الغرب بسرعة إلى إقليم دونباس.

ونقلت تاس عن بوشلين قوله إن ” إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف مستمرة وتم نقل هذه المعدات على الفور إلى خط الاشتباك إلى إقليم دونباس الخاضع لسيطرة كييف” مشدداً على أن هذه التحركات تثير القلق الشديد على خلفية حديث الدول الغربية عن مخاطر عالية لوقوع أعمال عدائية في المنطقة مضيفاً أن “الوضع يبدو غير مستقر بشكل عام”.

وأضاف أن إعادة نشر كييف للأسلحة في شرق أوكرانيا تأكد من خلال التصريحات العلنية للسلطات الأوكرانية وأيضاً من خلال المعلومات الاستخباراتية لجمهورية دونيتسك.

ولفت بوشلين إلى وجود مئات المدربين العسكريين الأجانب الذين جاؤوا إلى أوكرانيا لتدريب أكثر من 20 ألف رجل لتنفيذ أعمال تخريبية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قال يوم الأحد الماضي إن دفعة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستينغر من صنع الولايات المتحدة وغيرها من المعدات العسكرية سلمت إلى أوكرانيا من ليتوانيا فيما قالت السفارة الأمريكية إن طائرتين محملتين بالذخيرة بما في ذلك قذائف لقاذفات قنابل يدوية وصلتا إلى أوكرانيا وبحسب ريزنيكوف فقد أرسلت الولايات المتحدة بالفعل 17 طائرة تحمل 1500 طن من الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا.