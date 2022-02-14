رفض إرسالية غراس في مرفأ اللاذقية لمخالفتها أنظمة الحجر النباتي

اللاذقية-سانا

رفض مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية التابع لمديرية زراعة اللاذقية مؤخراً إرسالية غراس من منشأ ومصدر يوناني “وفقاً للبيانات المدونة فيها” بسبب مخالفتها لأنظمة الحجر الصحي النباتي المحددة لإدخال هذه المواد.

وبين مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن الإرسالية تتضمن غراس فواكه معدة للزراعة من نوعي “مشمش ودراق” بكمية 6150 كيلوغراماً وعدد 45675 غرسة.

وأشار دوبا إلى أن الإرسالية مخالفة لأنظمة الحجر الصحي النباتي من الفقرة 2 من شروط إذن الاستيراد الحجري بتاريخ 19-12-2021 الصادرة عن مديرية وقاية النبات والتي تشترط أن تكون الغراس خالية من التربة.

وأوضح دوبا أنه تمت مطالبة مديرية جمارك اللاذقية بإعادة تصدير الإرسالية بالسرعة الكلية.

بسام ابراهيم

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