بكين: تقرير واشنطن حول تايوان انتهاك جديد لمبدأ الصين الواحدة

بكين-سانا

أعربت الصين عن رفضها الشديد للمحتوى المتعلق بتايوان في تقرير “استراتيجية إندو باسيفيك” الذي أصدرته مؤخراً الإدارة الأمريكية مؤكدة أنه يشكل تدخلاً جديداً في الشؤون الداخلية للصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن “ما شياو قوانغ” المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني قوله اليوم: إن المحتوى يتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وينتهك مبدأ صين واحدة والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية ويقوض دعائم السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وفي معرض إشارته إلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين قال قوانغ إن مستقبل تايوان يجب أن يقرره الشعب الصيني كله بشكل مشترك ولا يمكن غير ذلك مضيفا أن القضايا الخاصة بمستقبل تايوان ومصالحها تكمن في إعادة التوحيد الوطني.

وحث المسؤول الصيني الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة الصينية الأمريكية والتوقف عن اللعب بالنار في القضايا المتعلقة بتايوان مشدداً على أن محاولة سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي السعي إلى ما يسمى “استقلال تايوان” بالتواطؤ مع القوى الخارجية والعمل كبيدق في مخطط الولايات المتحدة المناهض للصين ستفشل في نهاية المطاف.