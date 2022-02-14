هيئة التميز والإبداع: دعم نوادي الروبوت في مدارس المتفوقين بدفعة جديدة من المدربين

دمشق-سانا

بمشاركة 13 مدرساً من مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات أطلقت هيئة التميز والإبداع دورة جديدة للمدربين المبتدئين في مجال الروبوت بهدف تأهيل الكوادر المطلوبة لرفد أندية الروبوت في هذه المدارس ودعم العمل فيها ضمن منهاج “التقانات التطبيقية”.

وتتضمن الدورة 30 ساعة تدريبية بمعدل 6 ساعات يومياً وذلك في مقر الهيئة بدمشق وفق تصريح المستشار الإعلامي لهيئة التميز والإبداع مالك حمود لسانا الذي بين أنها تأتي وفق منهاج دورة “مستوى أول” لتدريب مدربي روبوت “LEGO EV3” وتستمر لغاية الثامن عشر من شهر شباط الجاري.

نقلة علمية مهمة حققتها الهيئة حسب حمود بافتتاح أندية للروبوت في العديد من مدارس المتفوقين وذلك بالتعاون مع وزارة التربية ضمن خطتهما العامة لنشر ثقافة الذكاء الصنعي والروبوت والبرمجة بين جيل الشباب وسط عمل متكامل ينطلق من البنية والبيئة القادرة على توفير كل سبل النجاح حسب وصفه.

حمود لفت إلى أن العمل التدريسي والتدريبي ضمن منهاج “التقانات التطبيقية” واعتماده مادة رئيسية ضمن مناهج طلبة مدارس المتفوقين بدءاً من الصف السابع وصولاً إلى الصف الثالث الثانوي يتطلب توافر الكادر التدريبي “بعدده وكفاءته وخبراته” وهذا ما تم العمل عليه بدءاً من عام 2021 من خلال الدورات المتتالية التي تقيمها الهيئة للمدربين.

ويستمر الجهد الدؤوب وفق حمود بافتتاح أندية للروبوت في مدارس المتفوقين وفق خطط مرحلية نجحت في دخول الروبوت إلى 21 مدرسة للمتفوقين بعد أن كان مقتصراً على 10 مدارس في مختلف المحافظات مع مواصلة الرؤية المستقبلية الهادفة للوصول إلى تشكيل ما يقارب 100 فريق للروبوت من طلبة هذه المدارس.

ولتحقيق ذلك يتم العمل على تأهيل مدربين من كوادر مدارس المتفوقين وفق حمود مع العمل على استقطاب مختلف الكفاءات العلمية والتقنية المتاحة ولا سيما من كانت له مشاركات سابقة في ميادين الروبوت والمسابقات الدولية مع إقامة مسابقات خاصة بهذه المدارس وانتقاء الطلبة المتميزين وتثبيت عضويتهم في نادي الروبوت ليتم تدريبهم على مدار العام.

وتهدف نوادي الروبوت إلى تدريب الطلاب على تصميم وبناء وبرمجة روبوتات قادرة على مساعدة الإنسان ومساندته في تخصصات عملية وتطبيقية متعددة.

هيلانه الهندي

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