الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم على الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل وقرية الجانية غرب رام الله واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام كما جددت اقتحامها لليوم الثالث على التوالي لحي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون اقتحامهم للحي تحت حماية قوات الاحتلال وينفذون طقوساً استفزازية فيه.

وتصعد قوات الاحتلال من عدوانها المتواصل على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بهدف تهجيرها من منازلها وتسليمها للمستوطنين.

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