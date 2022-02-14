بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سورية والعلاقات الثنائية

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد آخر تطورات الأوضاع في سورية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أنه تم خلال اللقاء بين بوغدانوف وحداد “تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في سورية ومحيطها” لافتة إلى أنه “تم النظر في القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية في الفترة المقبلة”.

وكان بوغدانوف وحداد بحثا في لقاء مماثل عقد في الواحد والعشرين من الشهر الماضي مستجدات الوضع في سورية في سياق الحل الشامل للأزمة فيها وتعزيز العلاقات الثنائية.

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