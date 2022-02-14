مصرع شخص وإصابة العشرات إثر اصطدام قطارين في ميونيخ

برلين-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات إثر اصطدام قطاري ركاب في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم.

ونقلت وكالة “بي ان او نيوز” الهولندية عن شرطة ميونيخ قولها في بيان: “إن الحادث وقع مساء اليوم عندما اصطدم قطاران على مسار واحد بالقرب من محطة قطار في المنطقة الجنوبية من ميونيخ.

وأضافت الشرطة: أنه تم إغلاق الطريق ونشر العديد من أجهزة الطوارئ في المكان بسبب وجود الكثير من المصابين جراء الحادث لافتة إلى أنها ستنشر المزيد من المعلومات حول الحادث في وقت لاحق.

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