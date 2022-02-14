الحملة الأهلية لنصرة فلسطين: على المجتمع تنفيذ قراراته بفرض انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الجولان السوري

بيروت-سانا

طالبت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة في لبنان المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بفرض الانسحاب الفوري لكيان الاحتلال الاسرائيلي من الجولان لإعادته إلى السيادة السورية.

وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الأربعين للإضراب الوطني العام والمفتوح جددت الحملة وقوفها إلى جانب سورية قيادة وشعباً في نضالها وسعيها لتحرير الجولان المحتل وإعادته إلى حضن الوطن.

ونوه البيان بصمود أهلنا في الجولان السوري المحتل ونضالهم وثباتهم وكفاحهم بكل الوسائل ودفاعهم عن هويتهم الوطنية والقومية وانتمائهم للوطن وعدم قبول بديل عنه حتى التحرير.

وكان أبناء القنيطرة والجولان المحتل أحيوا الذكرى الأربعين للإضراب الوطني العام والمفتوح الذي أعلنه أهلنا بقرى الجولان المحتل في الـ 14 من شباط 1982 رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني مجددين خلال مهرجان خطابي أقيم اليوم في موقع عين التينة قبالة بلدة مجدل شمس المحتلة انتماءهم لوطنهم سورية وتشبثهم بالأرض والهوية وإفشال كل مخططات التهويد.

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