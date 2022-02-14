الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل زخات مطرية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للإنخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الغربية والشمالية الغربية والساحلية ومائلاً للبرودة ليلاً محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين خفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 18/5 المنطقة الجنوبية 17/6 المرتفعات الجبلية 12/3 المنطقة الوسطى 15/7 المنطقة الساحلية 17/11 المنطقة الشمالية 16/6 منطقة الجزيرة 18/6 المنطقة الشرقية 21/8 منطقة البادية 18/7

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