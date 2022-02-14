من أجواء فعاليات الأسبوع الخدمي بدير الزور

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية: الممارسات الإسرائيلية الوحشية في القدس المحتلة لا شرعية وخرق فاضح للقانون الإنساني الدولي
2022-02-14
الأركان الروسية: العقوبات الأمريكية على سورية أدت إلى تراجع مستوى المعيشة فيها
2022-02-14
لجنة شعبية مصرية: سورية عصية على أعدائها
2022-02-14
موسكو: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية
2022-02-14
منحوتات الفنان وائل هلال تحمل رسائل إبداع سورية للإمارات
2022-02-14
ماذا يميز الجناح السوري في غولفوود هذا العام؟
2022-02-14
الشيوعي الكوبي: نقف إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب
2022-02-13
محليات
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة.. الوزير صباغ: عرض عدد من المنشآت الصناعية المدمرة على التشاركية
2022-02-14
الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل زخات مطرية في بعض المناطق
2022-02-14
نحو 4 آلاف متقدم لمسابقة التوظيف المركزية في دير الزور والرقة
2022-02-14
اجتماع برئاسة المهندس عرنوس.. إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية ومحاسبة المقصرين
2022-02-14
بدء فتح طريق وادي العيون الدريكيش جراء انهيار جزء من الجرف الجبلي
2022-02-14
انطلاق فعاليات الأسبوع الخدمي بدير الزور
2022-02-14
أبناء القنيطرة والجولان المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل
2022-02-14
رياضة
الأمريكي أوبيلكا يتوج بلقب بطولة دالاس للتنس
2022-02-14
فنية الجودو في اللاذقية تقيم بطولة المحافظة للأشبال
2022-02-14
34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه
2022-02-14
السماح للروسية فالييفا باستئناف أولمبياد بكين بعد قضية المنشطات
2022-02-14
يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا
2022-02-14
تعادل برشلونة مع إسبانيول في الدوري الإسباني
2022-02-13
سان جيرمان يعلن غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد
2022-02-13
اقتصاد
منح أكثر من 8 آلاف قرض ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية
2022-02-14
أسعار الذهب تهبط
2022-02-14
بدء بيع الأسمدة الآزوتية لمزارعي الحمضيات والتفاح
2022-02-14
لأول مرة تنفيذ بيان لإنتاج الكومبوست في حمص
2022-02-14
زراعة 16500 هكتار بمحصول القمح في الريف المحرر بالرقة
2022-02-14
مبيعات قوية خلال كانون الثاني الماضي لشركة (فاو) الصينية
2022-02-14
اتفاقية تعاون جديدة بين هيئة الاستشعار عن بعد وأكساد
2022-02-14
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الشريط الأخباري
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة.. الوزير صباغ: عرض عدد من المنشآت الصناعية المدمرة على التشاركية
الخارجية: الممارسات الإسرائيلية الوحشية في القدس المحتلة لا شرعية وخرق فاضح للقانون الإنساني الدولي
اجتماع برئاسة المهندس عرنوس.. إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية ومحاسبة المقصرين
انضمام عشرات آلاف المشمولين إليها.. عمليات التسوية مستمرة
أبناء القنيطرة والجولان المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل
موسكو: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية
40 عاماً على الإضراب الشامل… الجولان السوري عائد والاحتلال إلى زوال- فيديو
إخماد أربعة حرائق في درعا
من أجواء فعاليات الأسبوع الخدمي بدير الزور
2022-02-14
تصوير: مازن العنان
فعاليات الأسبوع الخدمي بدير الزور
2022-02-14
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