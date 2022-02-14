منح أكثر من 8 آلاف قرض ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية

دمشق-سانا

بين مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس محمد حسان عكو أن عدد القروض الممنوحة من صناديق التمويل الصغير منذ تأسيس المشروع حتى نهاية العام الماضي بلغ 8338 قرضاً بقيمة بلغت نحو مليار و500 مليون ليرة سورية.

وأشار عكو في تصريح لـ سانا إلى أن هذه المبالغ هي عبارة عن قروض عينية تشمل الأغنام والماعز والدجاج والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لافتاً إلى أنه تم رفع سقف القروض الممنوحة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة مع فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر ومن بعدها يتم التسديد على مدار 24 شهراً فيما بلغ عدد الصناديق المحدثة 78 صندوقاً ساهم فيها 16 ألفاً و 167 مساهماً منهم 6 آلاف و 946 من النساء.

وأكد عكو أن المربين المستفيدين من هذه القروض لا يتحملون أي أعباء إدارية أو مالية باستثناء تأمين كفيلين من القرية نفسها موضحاً أن الهدف هو دعم الأسر الريفية والمساعدة على إيجاد نواة مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مهران معلا

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