نحو 4 آلاف متقدم لمسابقة التوظيف المركزية في دير الزور والرقة

دير الزور والرقة-سانا

بلغ عدد المتقدمين إلى مسابقة التوظيف المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية أكثر من 3000 متقدم في محافظة دير الزور و607 متقدمين في محافظة الرقة من جميع الفئات وذلك خلال الأسبوع الثالث من بدء تقديم الطلبات الذي يستمر حتى الـ 3 من آذار القادم.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في الأمانة العامة لمحافظة دير الزور ورئيس اللجنة التنظيمية للمسابقة مهند هنيدي لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للمسابقة وصل إلى 3100 متقدم بمختلف الاختصاصات المطلوبة منهم 340 للفئة الأولى فيما وصل العدد في الفئة الثانية إلى 1300 للشهادة الثانوية و300 للمعاهد إضافة إلى 600 للفئة الثالثة و110 للفئة الرابعة و450 للفئة الخامسة.

وأوضح هنيدي أن عملية استقبال الطلبات تتم بشكل منظم ومريح وتم تخصيص قاعة في مبنى الأمانة العامة بالمحافظة لإطلاع كل متقدم على الشواغر المطلوبة وبطاقات الوصف وإرشاده إلى كيفية تعبئة الاستمارة بالشكل الذي يتناسب مع المؤهل العلمي كما يتم تدقيق الاستمارات وإدخال البيانات حاسوبياً وفق الآلية المعتمدة للمسابقة.

وفي الرقة بين مدير التنمية الإدارية في المحافظة حسن الدركال لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للمسابقة المركزية بلغ 607 متقدمين من كل الفئات موضحاً أن تقديم الطلبات جرى في مركز افتتح في مكتب المتابعة لمحافظة الرقة بحماة بهدف استقبال طلبات الراغبين في التقدم للمسابقة والقاطنين في محافظة حماة والمحافظات الأخرى إضافة إلى مركز آخر في السبخة من أجل استقبال طلبات المتقدمين في الرقة والريف المحرر وتخفيف الأعباء عن المتقدمين وعناء السفر والتكلفة المادية.

وكان تقديم الطلبات على مسابقة التوظيف المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية في جميع المحافظات بدأ في الـ 30 من كانون الثاني الماضي.

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