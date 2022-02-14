اجتماع برئاسة المهندس عرنوس.. إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية ومحاسبة المقصرين

دمشق-سانا

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع عمل ضم المعنيين بقطاعات الموارد المائية والكهرباء والمشتقات النفطية أكد على الاستمرار ببذل كل الجهود والطاقات المتاحة للإسراع بإنجاز المشاريع قيد التنفيذ ووضعها بالخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل كل العقبات وإيجاد الحلول لها وكذلك التركيز على المشروعات الاستراتيجية التي تسهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفف من معاناتهم.

وأكد المجتمعون على إعطاء الأولوية التامة للمشاريع ذات الأهمية والتي تحقق انفراجات واضحة في مستوى الخدمات المقدمة وتحتاج إلى تتبع بشكل يومي وتشمل مشاريع المياه وصيانة الشبكات والتقليل من الفاقد والحد من الهدر وتأمين مصادر مياه لبعض التجمعات السكانية في عدد من المحافظات وزيادة رقعة الأراضي الزراعية المروية.

كما تم التأكيد على المتابعة الحثيثة للمشاريع الكهربائية التي تتضمن إعادة تأهيل محطة توليد حلب وإنجاز محطة توليد الرستين في اللاذقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي إضافة إلى المشاريع الكهروضوئية التي يتم تنفيذها حاليا وإعطاء الأهمية للمشاريع الكهروريحية بما يسهم بتحسين واقع قطاع الكهرباء وضمان حدوث انفراجات في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة المولدة وساعات التغذية.

الاجتماع ركز أيضاً على ضرورة زيادة عدد محطات الضخ والآبار الخاصة بمياه الشرب المزودة بالطاقات البديلة والاستمرار بإعادة تأهيل الآبار المتضررة وفق أولويات المناطق الأكثر احتياجاً وكذلك التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف عن الغاز والنفط لتشمل مناطق مأمولة جديدة وزيادة الكميات المنتجة من المشتقات النفطية وتأمين تواتر التوريدات.

وشدد المهندس عرنوس على المتابعة الحثيثة لمراحل المشاريع قيد التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة ووضع مؤشرات أداء ومضاعفة حجم الأعمال والحفاظ على الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج المحلي وأتمتة عمل المستودعات لافتاً في الوقت نفسه إلى دور معاوني الوزراء والمعنيين كافة بالوزارات في المتابعة الميدانية لجميع مواقع العمل والإنتاج على أرض الواقع بما يؤمن أفضل الخدمات في جميع القطاعات ومحاسبة المقصرين.

حضر الاجتماع وزراء الموارد المائية الدكتور تمام رعد والنفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة والكهرباء المهندس غسان الزامل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاونو الوزراء المعنيون وعدد من مديري المؤسسات والشركات الخدمية والإنتاجية.

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