قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهدافها مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه مركب صيد فلسطيني قبالة شواطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة واستولت عليه قبل أن تعتقل سبعة كانوا على متنه.

كما اعتدت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز السام على الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية على الفلسطينيين في مناطق عدة من قطاع غزة مستهدفة المنشآت المدنية والمنازل السكنية والأراضي الزراعية والصيادين تزامناً مع استمرار حصارها له منذ سنوات وعزله عن العالم الخارجي.

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