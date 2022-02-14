موسكو: واشنطن لا تبدي شفافية حول أنشطتها العسكرية البيولوجية

موسكو-سانا

اعتبر أوليغ بوستنيكوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لا تتعامل بشفافية فيما يتعلق بأنشطتها العسكرية البيولوجية.

ونقلت وكالة (تاس) عن بوستنيكوف قوله اليوم في جلسة نقاش لمجلس الاتحاد الروسي “إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تستغل حقيقة أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية لا تتضمن آلية محددة للتحقق وبالتالي فإنها تقوم بإجراء تدريبات عسكرية بيولوجية واسعة النطاق.. والجيش الأمريكي غير واضح حول الأمر على الإطلاق ويبدو أن لديهم ما يخفونه”.

وأضاف بوستنيكوف” إن روسيا منخرطة بشكل وثيق مع دول الاتحاد السوفييتي السابق بشأن القضايا المتعلقة بالأمن البيولوجي وتتم مناقشة هذه القضايا في إطار رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وكذلك على مستوى ثنائي ونحن نمضي قدماً مع شركائنا لتوقيع مذكرات تفاهم حكومية حول قضايا الامن البيولوجي.

وبين بوستنيكوف أنه تم بالفعل التوقيع على هذه الوثائق مع طاجيكستان وتركمانستان وأرمينيا وأوزبكستان ولا تزال المحادثات جارية مع كل من بيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.

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