أسعار الذهب تهبط

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار الأمريكي.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض 0.2 بالمئة إلى 1855.86 دولاراً للأوقية بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1853.70 دولاراً.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت يوم الجمعة أكبر مكاسب منذ منتصف تشرين الأول ووصلت إلى أعلى مستوى منذ الـ 19 من تشرين الثاني عند1865.15 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2310.31 دولارات للأوقية وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.69 دولاراً للأوقية في حين انخفض البلاتين0.5 بالمئة إلى 1021.93 دولاراً.

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