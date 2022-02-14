الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تمدد حلف الناتو إلى الشرق عملية لا نهاية لها وخطيرة جداً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لجنة شعبية مصرية: سورية عصية على أعدائها
2022-02-14
موسكو: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية
2022-02-14
منحوتات الفنان وائل هلال تحمل رسائل إبداع سورية للإمارات
2022-02-14
ماذا يميز الجناح السوري في غولفوود هذا العام؟
2022-02-14
الشيوعي الكوبي: نقف إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب
2022-02-13
ناشط إيرلندي: العقوبات الأمريكية على سورية وكوبا عدوان موصوف
2022-02-12
25 شركة غذائية سورية تشارك في معرض غولفوود 2022 بدبي
2022-02-12
محليات
أبناء القنيطرة والجولان المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل
2022-02-14
أجواء باردة ليلاً وفرصة لأمطار فوق بعض المناطق
2022-02-14
40 عاماً على الإضراب الشامل… الجولان السوري عائد والاحتلال إلى زوال- فيديو
2022-02-14
إخماد أربعة حرائق في درعا
2022-02-14
تحديد شروط إحداث درجات دراسات عليا جديدة في الجامعات الحكومية
2022-02-13
معالجة أكثر من 55 ألف طلب اعتراض على الاستثناء من الدعم بسبب امتلاك سيارة
2022-02-13
أهالي تل ذهب بمساندة حاجز للجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي-فيديو
2022-02-13
رياضة
فنية الجودو في اللاذقية تقيم بطولة المحافظة للأشبال
2022-02-14
34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه
2022-02-14
السماح للروسية فالييفا باستئناف أولمبياد بكين بعد قضية المنشطات
2022-02-14
يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا
2022-02-14
تعادل برشلونة مع إسبانيول في الدوري الإسباني
2022-02-13
سان جيرمان يعلن غياب راموس عن مواجهة ريال مدريد
2022-02-13
اتحاد الكاراتيه يفتتح نشاطه المحلي ببطولة الدوري الممتاز للفئات العمرية-فيديو
2022-02-13
اقتصاد
بدء بيع الأسمدة الآزوتية لمزارعي الحمضيات والتفاح
2022-02-14
لأول مرة تنفيذ بيان لإنتاج الكومبوست في حمص
2022-02-14
زراعة 16500 هكتار بمحصول القمح في الريف المحرر بالرقة
2022-02-14
مبيعات قوية خلال كانون الثاني الماضي لشركة (فاو) الصينية
2022-02-14
اتفاقية تعاون جديدة بين هيئة الاستشعار عن بعد وأكساد
2022-02-14
ارتفاع أسعار النفط
2022-02-14
نحو 200 مشروع مستفيد من قروض برنامج (دعم أسعار الفائدة)
2022-02-13
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الشريط الأخباري
أبناء القنيطرة والجولان المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل
موسكو: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية
40 عاماً على الإضراب الشامل… الجولان السوري عائد والاحتلال إلى زوال- فيديو
إخماد أربعة حرائق في درعا
الهيئة الشعبية لتحرير الجولان: نضال أهالي الجولان مثال يحتذى لأحرار العالم
خلال يوم واحد.. أكثر من 350 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في الحدائق العامة بدمشق
في الذكرى الـ 40 للإضراب الشامل.. أهلنا في الجولان المحتل يجددون تمسكهم بالهوية العربية السورية
نحو 200 مشروع مستفيد من قروض برنامج (دعم أسعار الفائدة)
التسويات مستمرة في دير الزور وحلب والرقة لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين فيها
ميليشيا (قسد) تداهم عدة منازل في حي غويران بالحسكة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تمدد حلف الناتو إلى الشرق عملية لا نهاية لها وخطيرة جداً
2022-02-14
2022-02-14
tarek2012
سابق
بدء بيع الأسمدة الآزوتية لمزارعي الحمضيات والتفاح
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انضمام عشرات آلاف المشمولين إليها.. عمليات التسوية مستمرة
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