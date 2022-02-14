بدء بيع الأسمدة الآزوتية لمزارعي الحمضيات والتفاح

دمشق-سانا

طلب المصرف الزراعي التعاوني من فروعه البدء بصرف نصف احتياجات الأشجار المثمرة (حمضيات وتفاح) من الأسمدة الآزوتية للفلاحين نقداً أو قرضاً وفق التنظيم الزراعي والمعدلات الواردة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف.

وحسب تعميم تلقت سانا نسخة منه أكد المصرف ضرورة تطبيق النسبة والتناسب بين مادتي سماد اليوريا 46 بالمئة وسماد نترات الامونيوم 26 بالمئة حسب الرصيد المتوافر لدى كل فرع إلا في حال رغبة المزارع باستلام مخصصاته من مادة نترات الأمونيوم.

ولفت المصرف إلى أن صرف الاحتياجات يجري بعد الإبقاء على كميات الأسمدة الواجب تسليمها لمزارعي محصول القمح لزوم الدفعة الثانية والتي تقدر على ضوء الكميات المسلمة للدفعة الأولى مضافاً إليها 5 بالمئة.

يذكر أن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني قرر في حزيران العام الماضي بيع الأسمدة للفلاحين بسعر التكلفة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم دون تسجيل أي ربح للمصرف وذلك بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

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