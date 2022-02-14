بيسكوف: تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو يساعد في التفاوض

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو من شأنه أن يساعد في التفاوض بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا بها.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله اليوم “إن رفض أوكرانيا بشكل رسمي لموضوع الانضمام إلى الناتو يساعد في صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية ويدفع المفاوضات قدماً إلى الأمام”.

وأضاف بيسكوف: “بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية”.

ونشرت روسيا في الـ 17 من كانون الأول الماضي مشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو حول الضمانات الأمنية يشملان ضمانات لعدم توسع الناتو شرقاً في أوكرانيا وأي دول أخرى والتزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا والحد من الأنشطة العسكرية فيها.

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