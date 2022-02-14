اختتام بطولة اللاذقية للشطرنج للفئات العمرية

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية للشطرنج للفئات العمرية التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في صالة الشطرنج بملعب الباسل بمشاركة المراكز التدريبية والأندية بالمحافظة.

ففي بطولة الشباب أحرز المركز الأول بفئة 16 سنة جعفر شحود وبفئة 18 سنة حيدرة إسبر وبفئة 20 سنة زين ابراهيم بينما انتهت بطولة الشابات بفوز علا بلال بفئة 16 سنة وماسة قبيلي بفئة 18 سنة وجيسيكا ديب بفئة 20 سنة.

وقال رئيس اللجنة الفنية للعبة في اللاذقية نايف اسبر في تصريح لـ سانا إن الهدف من البطولة هو الوقوف على مستوى اللاعبين واللاعبات لانتقاء الأفضل من بينهم ليتم اعدادهم لاحقاً ضمن معسكرات تدريبية تحضيراً للاستحقاقات المحلية التي سيقيمها اتحاد اللعبة في الفترة القادمة.

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