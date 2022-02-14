34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه

السويداء-سانا

حصيلة وافرة من الميداليات ظفرت بها أندية السويداء خلال مشاركتها ببطولة الدوري الممتاز الأول للكاراتيه للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 وفوق 18 عاماً التي استضافتها صالة الجلاء بدمشق.

السويداء نالت في البطولة 34 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و10 فضيات و15 برونزية وذلك عبر أندية العربي وشقا وقنوات والكفر ودوما وصلخد.

وحقق نادي العربي خمس ميداليات ذهبية عبر وسام ثابت بفئة تحت 14 عاماً بوزن تحت 50 كغ وأوس ثابت بوزن تحت 70 كغ و زيد أبو حلا بوزن فوق 70 كغ بفئة تحت 16 عاماً وياسمين محمود بوزن تحت 59 كغ لفئة تحت 18 عاما وأحمد رضوان بوزن تحت 75 كغ لفئة فوق 18 عاماً وفضيتين لتيم الشاطر بوزن فوق 60 كغ لفئة تحت 14 عاماً وباسل الشعراني بوزن تحت 76 كغ لفئة تحت 18 عاماً وخمس برونزيات لكل من ريبال نصر بوزن تحت 35 كغ وورد أبو حلا بوزن تحت 45 كغ وأمير الباروكي بوزن تحت 56 كغ لفئة تحت 14 عاماً ونغم العيسمي بوزن فوق 48 كغ وأشرف الحرفوش بوزن تحت 63 كغ لفئة تحت 16 عاماً.

وتمكن نادي شقا بمسابقة الكاتا من إحراز ميداليتين ذهبيتين عن طريق حسام غيث وحنين أبو شقرة وثلاث فضيات بواسطة أمين مصلح وأروى القضماني وهمام زهر الدين وست برونزيات من خلال ميسان غيث وشادن أبو حسون وتغريد ناصر الدين ومحمود مصلح ووسام الحامد وقصي صالحة.

وظفر نادي قنوات بذهبية القتال الفردي لوزن تحت 48 كغ لفئة تحت 18 عاماً عبر اللاعبة أريج سليم شروف وفضيتي الكاتا الفردي للاعبة نفسها واللاعبة أريج برهان شروف بفئة فوق 18 عاماً وبرونزية الكاتا الفردي للاعب أديب زهير البريحي بفئة تحت 14 عاماً.

وأحرز نادي الكفر ميدالية ذهبية بواسطة حلا وليد فرج بالقتال لوزن تحت 47 كغ لفئة تحت 16 عاماً وفضية للاعبة رنيم حسين البراضعي بالقتال لوزن فوق 59 كغ لفئة تحت 18 عاماً.

وحصد نادي دوما ميدالية فضية عبر مريم الحسين بالقتال لوزن تحت 53 كغ لفئة تحت 18 عاما وثلاث برونزيات لكل من مريم الحسين بفئة تحت 18 عاماً وزين الحسين بفئة تحت 16 عاماً بالكاتا الفردي وعبيدة جمول بالقتال لوزن تحت 30 كغ لفئة تحت 14 عاماً فيما حقق نادي صلخد ميدالية فضية بواسطة كنان الريشاني بمسابقة الكاتا الفردي لفئة تحت 18 عاماً.

وأشار أمين سر اللجنة الفنية للكاراتيه بالسويداء علاء أبو مغضب في تصريح لمندوب سانا الرياضي إلى أن السويداء تميزت بالبطولة بجميع أنديتها المشاركة وعكست النتائج المسجلة من خلالها جهود اللاعبين ومدربيهم.

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