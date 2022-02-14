موسكو: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية

موسكو-سانا

كشفت روسيا اليوم عن معلومات حول نية الاستخبارات الأمريكية استغلال خلايا إرهابية متطرفة نائمة في سورية لتنفيذ هجمات ضد الجيش العربي السوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في تصريح “إن مجموعة القوات الروسية في سورية تملك معلومات عن وجود خطط لدى الاستخبارات الأمريكية لتعبئة متطرفين نائمين في سورية لتنفيذ هجمات ضد الجيش السوري والعسكريين الروس والإيرانيين”.

ولفت سيرومولوتوف إلى أن القوات الروسية في سورية تتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع أي حوادث محتملة من هذا النوع.

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