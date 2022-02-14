لوكاشينكو: لا أحد يخطط للحرب ضد أوكرانيا

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا أحد يخطط للحرب ضد أوكرانيا على الرغم من حقيقة أن أصواتاً تصدر باستمرار من الغرب عن موضوع استعداد روسيا المزعوم للهجوم على أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله خلال لقاء مع السياسي الأوكراني ألكسندر موروز اليوم في مينسك: “إذا كانوا يخططون لنوع من الحرب ضد أوكرانيا لكانت وسائل الإعلام تصرفت بشكل مختلف تماماً كونها تعتبر التمهيد المدفعي في الحروب الحديثة وبمجرد أن تهدأ هذه الصرخات للحظة بشأن الحرب ضد أوكرانيا تصدر الإشارة من أمريكا مرة أخرى وتبدأ الهستيريا في التسخين”.

وأضاف لوكاشينكو “إن الغرب يعمل على إشعال فتيل الحرب في المنطقة وهو يتقن جيداً استخدام الآخرين في الحروب ويفضل شنها بأيدي الآخرين وفق شعار .. دع الأوكرانيين والروس والبيلاروس يقتلون بعضهم بعضاً بعيداً عنا”.

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