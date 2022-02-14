حملة لتحصين 90 ألف رأس من الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي

حمص-سانا

تتابع دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة حمص حملة تحصين قطيع الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي.

وأوضح الدكتور احمد شحود رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية أن الحملة تنفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنظمة الزراعة والأغذية الفاو بعد تأمين 90 ألف جرعة لقاح مجانية من المنظمة بهدف وقاية قطيع الأبقار وتحصينه ضد مرض التهاب الجلد العقدي مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تحصين ما يقارب 30 ألف رأس من الأبقار من مختلف الأعمار.

وأضاف شحود إنه تم توزيع اللقاحات على الوحدات الإرشادية في مختلف مناطق المحافظة ويقوم الأطباء والفنيون البيطريون بجولات ميدانية على مربي الأبقار لإعطاء اللقاح بشكل آمن مبيناً أن القطيع لا يعاني من أي أمراض معدية أو سارية وهو بحالة جيدة وبعد الانتهاء من التحصين ضد المرض المذكور سيتم إعطاء لقاح ضد مرض الحمى القلاعية.

وأشار إلى أن الأطباء والفنيين البيطريين يقومون بالتوازي بتنفيذ حملة تحصين قطيع الأغنام ضد مرض الجدري والانتروكسيميا.

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