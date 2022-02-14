إيران: هناك بعض القضايا العالقة في محادثات فيينا

طهران-سانا

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن بعض القضايا العالقة في محادثات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على طهران مبيناً أن إيران بدأت إعادة النظر في المقترحات المطروحة.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم “وقت التوصل إلى اتفاق في فيينا رهن بالإرادة الغربية ويمكن الإعلان عنه قريبا في حال تجاوب الطرفان الأوروبي والأميركي مع المطالب الإيرانية”.

وأوضح خطيب زاده أنه لا يوجد طريق مسدود في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر وهي تتواصل بشكل عادي مشيراً إلى أنه كلما ارتفعت إرادة الجانب الأميركي والدول الأوروبية في مفاوضات فيينا سنقترب أكثر إلى الاتفاق وعلى أميركا إعطاء الضمانات اللازمة.

وكان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني عباس مقتدائي دعا في تصريح أول أمس دول الغرب إلى اتخاذ قرارات سياسية مهمة بشأن الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وأشار خطيب زاده إلى أن إيران ستشارك بوفد رفيع في الاجتماع القادم لمنظمة أوبك المقرر عقده في قطر.

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