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أجواء باردة ليلاً وفرصة لأمطار فوق بعض المناطق

2022-02-14

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الغربية والشمالية الغربية والساحلية فيما يصبح مائلاً للبرودة ليلاً محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

  الاثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 18 /5 17 /5 17 /5
القنيطرة 13 /4 14 /3 15 /4
درعا 16 /6 17 /7 17 /7
السويداء 15 /4 16 /4 17 /3
حمص 17 /7 18 /6 18 /6
حماة 17 /7 17 /6 17 /6
الحسكة 19 /6 18 /7 19 /7
اللاذقية 17 /11 17 /11 17 /10
طرطوس 18 /14 17 /12 18 /11
حلب 14 /5 15 /6 15 /5
ادلب 14 /7 15 /6 15 /6
دير الزور 20 /10 20 /9 19 /9
الرقة 18 /8 17 /7 18 /7

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