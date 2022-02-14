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عــاجــل أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الوطني العام الذي أعلنه أهالي قرى الجولان المحتل في 14 شباط 1982 رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان إلى الكيان الصهيوني المصطنع.

2022-02-14

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