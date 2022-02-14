انظر ايضاً
أهلنا في الجولان يجددون رفضهم إقامة الاحتلال توربينات هوائية على أرضهم
الجولان السوري المحتل-سانا جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضهم القاطع إقامة الاحتلال الإسرائيلي توربينات …
|عــاجــل
|أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الوطني العام الذي أعلنه أهالي قرى الجولان المحتل في 14 شباط 1982 رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان إلى الكيان الصهيوني المصطنع.
الجولان السوري المحتل-سانا جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضهم القاطع إقامة الاحتلال الإسرائيلي توربينات …