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تسجيل وفيات وإصابات جديدة بكورونا في ألمانيا والمكسيك والصين

2022-02-14

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 42 وفاة و76465 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية فإن إجمالي الإصابات بلغ 12 مليوناً و421126 إصابة في حين بلغ العدد الكلي للوفيات 119977 حالة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8854 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و292706 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 312819 بعد تسجيل 122 وفاة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 84 إصابة جديدة بينها 26 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات 107014 إصابة فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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