ضحايا كورونا حول العالم أكثر من 5 ملايين و833 ألف شخص

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين و833 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 412009433 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5833425 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 332258687 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 943213 حالة وفاة من أصل 79316809 إصابات تليها الهند مع تسجيلها 509043 حالة وفاة من أصل 42664712 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 638362 حالة وفاة من أصل 27479963 إصابة.