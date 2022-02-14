57 وفاة و2131 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 57 حالة وفاة و2131 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد وصل لغاية الآن إلى 454952 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 23349 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 2310 متعافين من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 387700 شخصا حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 59 حالة وفاة و 2145 إصابة بفيروس كورونا.