كندا تقرر سحب قسم من طاقمها العسكري الموجود في أوكرانيا

اوتاوا-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنها قررت أن تنقل مؤقتاً قسماً من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا بسبب الوضع المتأزم في المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إن هذا النقل المؤقت لعناصر من فرقتها المكلفة تدريب الجيش الأوكراني لا يعني انتهاء مهمة الجيش الكندي ولكنه يسمح لكندا بإعادة تركيز جهودها مع ضمان سلامة أفراد القوات المسلحة الكندية”.

يشار إلى أنه تم نشر نحو 200 عسكري كندي منذ عام 2015 في أوكرانيا ضمن مهمة تهدف إلى المساهمة في تدريب القوات الأوكرانية وكانت كندا أعلنت أمس عن إغلاق سفارتها في كييف مؤقتاً ونقل عملياتها إلى مكتب في لافيف غرب البلاد.

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