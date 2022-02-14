الاحتلال يصعد حملته على حي الشيخ جراح

القدس المحتلة-سانا

في إطار حرب التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي اللذين يستهدفان مدينة القدس المحتلة يواصل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه تصعيد ممارساتهم العدوانية بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والتي كانت آخرها اقتحام المستوطنين للحي والتنكيل بسكانه.

عملية اقتحام حي الشيخ جراح التي بدأت بالأمس واستمرت اليوم أسفرت عن إصابة 29 فلسطينياً بجروح بينهم أطفال ومسعفين واعتقال 12 كحصيلة أولية وذلك جراء اعتداء المستوطنين على سكان الحي بالضرب والتنكيل في محاولة لطردهم من أرضهم وتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي للمدينة المقدسة وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني.

ولاقت اعتداءات المستوطنين التي تنفذ بحماية من قوات الاحتلال ردود أفعال فلسطينية منددة حيث حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات ما يجري في القدس وخاصة في الشيخ جراح من انتهاكات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم معتبرة على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة أن ما شهده الحي اليوم من قبل الاحتلال ومستوطنيه يشكل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ويمثل تحدياً للمجتمع الدولي.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال ومستوطنيه ووقف جرائمهم العنصرية بحق الفلسطينيين الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة والاستيلاء على منازل الفلسطينيين فيها.

وزارة الخارجية الفلسطينية بدورها أكدت أن اعتداءات الاحتلال الهمجية المستمرة ضد أراضي وممتلكات الفلسطينيين ومقدساتهم في حي الشيخ جراح انتهاك صارخ للقانون الدولي مطالبة المجتمع الدولي ومنظماته بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي بالصمت يصعد الاحتلال ومستوطنيه من عمليات هدم منازل وعقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة وارتكاب الجرائم الوحشية بحقهم والتي ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

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