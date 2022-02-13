الشعر يزهو على منبر دار الأسد للثقافة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت قاعة النشاطات في دار الأسد باللاذقية لقاء شعريا لثلاثة شعراء تنوعت قصائدهم بين الوطنية والغزلية والوجدانية.

وشاركت الشاعرة سناء سفكوني بأربع قصائد أحدها بعنوان “هي بلادي” تغنت فيها بوطنها سورية التي كانت دوما حضناً يلوذ به كل خائف ومشرد والثانية “كم شهرزاد” وأسقطت فيها شخصية راوية ألف ليلة وليلة على زمننا.

وشاركت الشاعرة أديبة حسيكة وهي أم لجريح من الجيش العربي السوري بنصوص نثرية خاطبت فيها الوطن بوصفه قدس الأقداس والأسمى في عيوننا وأخرى غزلية عبارة عن هواجس وأطياف عبرت في ذهن الشاعرة.

وقرأ الشاعر مخلوف مخلوف قصيدتين حيث ناجى في الأولى الخالق بأسلوب مزج من خلاله التصوف والفلسفة والثانية تتحدث عن المرأة بوصفها ملمهة للشاعر.

مخلوف الذي لديه روايتان هما “في البال ما يحكى” و “مرافىء الأحزان” أشار إلى أهمية الشعر الذي هو لغة الجمال والحياة وموسيقا القلوب حيث يستطيع عبره الشاعر أن يصل إلى شغاف القارىء.

غفار ديب