تشكيليون فلسطينيون يستعيدون ذكرى خالد أبو خالد في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

لم يكن الراحل خالد أبو خالد شاعراً ومقاوماً فحسب وإنما كان فناناً تشكيلياً حملت لوحاته الكثير من المعاني والعمق كما قصائده.

الفنانون التشكيليون الفلسطينيون عبروا عن وفائهم للشاعر الذي رحل عن عالمنا مطلع هذا العام عبر معرض جماعي احتضنه المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

الفنان التشكيلي عبد المعطي أبو زيد رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في سورية أوضح لـ سانا أن المعرض محاولة للتعبير عن الوفاء لمبدع ومناضل لطالما قاوم بمختلف الوسائل وظل مؤمناً بحتمية التحرير وكان متواجداً في كل الميادين وترك في الفن التشكيلي أعمالاً مميزة تجمع الرسم والشعر ومن أجل ذلك نعمل على إحياء ذكراه.

ابنة الراحل الشاعرة بيسان أبو خالد عبرت عن شكرها لمحطة الوفاء التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته يحتفي برموزه المقاومة مشيرة إلى المعاني الجميلة في الأعمال المشاركة التي ترمز إلى التمسك بالأرض والنضال وتجدد رسالة الراحل الذي رغم شغفه بالرسم لم يقم الكثير من المعارض من باب التواضع ولكنه تجربته حملت الكثير من الإبداع.

الفنان التشكيلي على جروان شارك بعملين الأول بعنوان (الحلم) والثاني مستوحى من قصيدة محمود درويش (نحب القمح أكثر) حيث لفت إلى أن الحنين وحب الأرض هو الرابط بين لوحتيه ورسالة الفنان الشاعر أبو خالد.

التشكيلية حنان ابراهيم شاركت بعمل يمثل الزي الفلسطيني ويوحي بالنصر والعودة إلى الأرض مهما طال الزمن وهذا ما كان يؤمن به الراحل.

الفنان التشكيلي معتز العمري شارك بثلاثة أعمال تحكي معاناة الإنسان الفلسطيني في الشتات والتمسك بحق العودة لافتاً إلى استمرار الفنانين الفلسطينيين في حمل رسالة الشاعر والفنان الراحل حتى تحرير كامل الأرض العربية الفلسطينية.

ومن الحضور تحدث الشاعر سليمان السلمان عن مرافقته لأبو خالد في مسيرته الشعرية والفنية وهو يراه من كبار الشعراء الذين قاوموا بقصائدهم وفنهم وسلاحهم وحمل القضية الفلسطينية في كل المحافل.

بلال أحمد

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