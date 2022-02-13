بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفياً التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية

واشنطن-سانا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي اليوم آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن “الرئيسين اتفقا على أهمية الاستمرار في اتباع الدبلوماسية والرد على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا” مشيراً إلى أن بايدن جدد التأكيد لزيلينسكي التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم جنباً إلى جنب مع حلفائها وشركائها على “أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أمس مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية مستنكراً في الوقت نفسه المعلومات المزيفة حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency