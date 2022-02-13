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الإصابة تغيب الإسباني راموس عن مباراة ريال مدريد

2022-02-13

باريس -سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب لاعبه الإسباني سيرجيو راموس عن الفريق بسبب الإصابة.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن  راموس غاب عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم ما يقلص فرصه في اللحاق بمواجهة فريقه السابق ريال مدريد التي ستقام بعد غد الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادماً من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده في سانتياغو برنابيو ولم يخض سوى خمس مباريات فقط مع باريس سان جيرمان منذ انطلاق الموسم بسبب معاناته من الإصابات المتتالية.

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