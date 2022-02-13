كندا.. إنهاء احتجاج تسبب في إغلاق معبر رئيسي مع الولايات المتحدة

أوتاوا-سانا

اعتقلت الشرطة الكندية اليوم عدداً من المحتجين الرافضين للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا وإلزامية التطعيم عند معبر رئيسي بين كندا والولايات المتحدة سبب إغلاقه ضرراً لاقتصاد البلدين.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن شرطة مدينة وندسور الكندية اعتقلت العديد من المتظاهرين وأزالت سبع شاحنات من أمام المعبر الحدودي الذي يشهد 25 بالمئة من اجمالي التجارة بين البلدين مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن موعد إعادة فتح المعبر من جديد.

وأمر قاض كندى في ولاية أونتاريو أمس بإنهاء الحصار المفروض على جسر امباسادور ولكن بالرغم من القرار بقي مئات المتظاهرين محتشدين بالقرب من مدخل الجسر على الجانب الكندي.

ومع إغلاق الجسر اضطرت مصانع السيارات على كلا الجانبين إلى إغلاق أو تقليل الإنتاج في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة بالفعل للحفاظ على الإنتاج في مواجهة النقص الناجم عن جائحة كورونا.

أما في العاصمة الكندية أوتاوا زاد عدد المتظاهرين رفضاً للقيود الصحية الخاصة بفيروس كورونا الأمر الذي دفع الشرطة الوطنية والمحلية الكندية لتشكيل مركز قيادة مشترك في العاصمة لإنهاء الاحتجاجات وإزالة قوافل الشاحنات التي تسببت بشلل في المدينة.

ووفق أحدث البيانات فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في كندا بلغ ثلاثة ملايين و187 ألفاً و186 إصابة بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 35439 حالة وفاة.