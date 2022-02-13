عدد كبير من الديمقراطيين والجمهوريين لا يرغبون بترشح بايدن وترامب

واشنطن-سانا

كشف استطلاع جديد للرأي ان عدداً كبيراً من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يأملون في أن يجد الحزبان بدائل للرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية فإن 51 بالمئة من الديمقراطيين يفضلون مرشحاً آخر فيما يؤيد 45 بالمئة منهم ترشيح بايدن في الانتخابات المرتقبة عام 2024.

وينقسم الجمهوريون ومن يميلون للحزب الجمهوري إزاء ترشح ترامب بنسبة 50 بالمئة ومن يريدون مرشحاً آخر بنسبة 49 بالمئة.

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